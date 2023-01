Free propose une nouvelle offre à ses abonnés Freebox Pop, Révolution et Delta

CanaL+ Séries est désormais offert pendant 3 mois aux abonnés existants Freebox Pop, Delta et Révolution.

Après avoir permis à nouveau l’été dernier de profiter de Canal+ Séries inclus pendant 12 mois à ses abonnés Freebox Delta, Pop et Révolution ayant déjà bénéficié de cette promo depuis son lancement en décembre 2020, Free lance une nouvelle offre. L’abonnement au service de SVOD (deux connexions à la fois dont un écran TV maximum) de la filiale de Vivendi est à présent offert pendant 3 mois, puis 9,99€/mois, en atteste une information sur l’espace abonné des clients concernés.

Cette offre est réservée aux abonnés qui ne détiennent pas déjà un abonnement à Canal+ Séries sous réserve d’une souscription avant le 31 mai prochain. “A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera reconduit auprès du groupe pour des durées successives d’un mois”, précise l’opérateur. Pour activer cette promotion, il suffit de se rendre dans l’espace abonné Freebox, dans la rubrique “Télévision”.

Pour rappel, ce service est offert pendant 12 mois aux nouveaux abonnés Freebox Révolution, Pop et Delta. Idéal pour se plonger dans les créations Originales Canal+, et suivre des séries US et européennes tout en accédant à l’intégralité du catalogue Starzplay.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox