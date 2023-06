Abonnés Freebox et Prime : 3 nouveaux jeux PC offerts à récupérer, dont un titre salué par la critique

Une nouvelle sélection de jeux est disponible gratuitement pour les abonnés Amazon Prime, dont Prey, jeu de science-fiction très bien noté par les médias spécialisés.

Vous pouvez découvrir trois nouveaux jeux gratuitement avec Prime Gaming. Les trois titres sont disponibles pour une durée allant de 31 à 33 jours, à condition d’être abonné Amazon Prime. Si vous possédez une Freebox Delta, cet abonnement est inclus dans votre offre et il est également offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution, Pop et Mini 4K avec un forfait Free Mobile rattaché.

Vous avez ainsi l’occasion de découvrir Prey, jeu de tir se déroulant dans une Uchronie où le président américain John Kennedy a survécu et a décidé de coopérer avec l’URSS pour créer un programme scientifique spatial spécialisé dans l’étude des extraterrestres. La station a depuis été rachetée par une mégacorporation pour en faire un centre d’innovation. En 2032, la station a été ravagée par une race alien qu’elle étudiait. Morgan Yu se retrouve l’un des derniers survivants et va devoir stopper la menace avant qu’elle n’atteigne la Terre. Ce faisant, Morgan va devoir partir à la recherche d’indices pour découvrir ce qu’il s’est passé et quel a pu être réellement son rôle dans ces évènements. Le jeu a été assez unanimement salué par les grands médias spécialisés, avec des notes de 9/10 obtenues chez Gamekult et Gameblog, 8/10 sur IGN et 16/20 sur jeuxvideo.com.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Dans une toute autre ambiance, bien moins oppressante, Autonauts Age of Enlightenment est arrivé ! Coloniser des planètes inhabitées. Partez de zéro et exploitez des ressources naturelles pour bâtir un empire de robots à qui vous pouvez tout apprendre. L’automation est le thème du jeu : traversez des ères technologiques, automatisez la vie elle-même et atteignez une autonomie totale !



Enfin, vous pouvez vous pencher sur Revita. Dans ce jeu de plateforme rogue lite au rythme effréné, vous incarnez un enfant sans nom gravissant une tour de l’horloge inquiétante à la poursuite de ses souvenirs perdus. Récoltez et sacrifiez des âmes pour développer votre pouvoir afin de défier les salles de rencontre procédurales et les boss intimidants !



Pour savoir comment récupérer ces deux derniers jeux, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

