Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom: l’Arcep met à jour ses données sur les réseaux 4G/5G et les bons débits

L’Arcep publie les données de couverture mobile au premier trimestre 2023, en métropole et en outre-mer. L’occasion de se rendre compte des couvertures 4G et des sites 5G activés par Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Mais aussi de découvrir la carte actualisée des débits supérieurs à 240 Mbits/s pour chaque opérateur.

Pour tout savoir de la couverture, des débits ou de la qualité de service proposée par les opérateurs en 4G ou 5G, le régulateur des télécoms propose un outil bien pratique regroupant toutes ces informations dans son outil “Mon réseau mobile”. Le 22 juin, l’Arcep a ainsi dévoilé ses données trimestrielles 4G/5G de couverture mobile actualisées au 31 mars 2023 en métropole et en outre-mer. Cela concerne les cartes et taux de couverture 4G en métropole et Outre-mer, le nombre de sites 5G en métropole et à La Réunion et les données de crowdsourcing des acteurs tiers.

S’agissant de la 4G, les quatre opérateurs nationaux couvrent plus de 99% de la population. Sur la superficie du territoire couverte, Orange, SFR et Bouygues sont à égalité (95%). Dernier arrivé sur le marché, Free Mobile tente de réduire l’écart (92%).

Sur la 5G, “seuls les sites ouverts commercialement sont représentés et comptabilisés. Lorsqu’un site est équipé de plusieurs bandes de fréquences en 5G, il est comptabilisé uniquement dans la catégorie de la plus haute bande de fréquences (par exemple, un site équipé en 3,5 GHz et 700 MHz sera comptabilisé uniquement parmi les sites 3,5 GHz)”, indique le régulateur.

Sur la bande 3,5 GHz, Orange compte 6160 sites équipés, contre 6008 pour SFR, 5645 pour Bouygues Telecom et 4501 pour Free Mobile qui ferme la marche. Toutes fréquences 5G confondues, l’opérateur de Xavier Niel fait cavalier seul avec 16644 sites grâce à la bande 700 MHz, contre 9942 pour Bouygues Telecom et 8936 pour SFR (bande 2100 MHz). Orange reste dernier avec 6267 supports, l’opérateur historique ayant fait le choix de la bande 3,5 GHz quasi-uniquement.

“Mon réseau mobile” permet également de s’informer sur la qualité de service sur les axes de transports. Il est également possible de consulter les zones “New Deal” à couvrir arrêtées par le gouvernement dans le cadre du dispositif de couverture ciblée ainsi que les axes de transport faisant l’objet d’obligations de couverture.

Cartographie des sites 240 Mb/s par opérateur

Dans son observatoire du déploiement mobile, l’Arcep propose également un comparatif intéressant puisqu’on peut y découvrir les sites mobile qui propose un bon débit, c’est à dire de 240 Mbit/s, chez chacun des opérateurs. L’information est fournie par les opérateurs, ou déduite lorsqu’elle est manquante ou incomplète : un site est inclus dans la catégorie «240 Mbit/s» dès lors que l’opérateur a activé au moins deux bandes de fréquences en 4G sur un site donné («4G+»). Le débit réel peut dépendre de nombreux paramètres, comme la distance à l’antenne ou le nombre simultané d’utilisateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox