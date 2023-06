“Explorez 70 destinations sans exploser votre forfait”, Free Mobile rappelle à ses abonnés qu’ils peuvent partir en vacances sans se retourner

L’opérateur envoie actuellement un mail à ses abonnés au forfait 210 Go à 19,99€ pour leur rappeler le point fort de son offre : une enveloppe de 25 Go/mois à consommer dans plus de 70 destinations.

Fini la galère et le hors-forfait. Le forfait bodybuildé 4G/5G de Free Mobile à 19,99€/mois (15,99€ pour les abonnés Freebox et 9,99€ pur les clients Pop) permet de partir en vacances tranquillement à l’étranger ou pour un voyage d’affaires a vec vec 25 Go/mois en 4G . Ce qui en fait le forfait le plus musclé pour voyager à l’étranger à moins de 20 euros et de loin. . Ce qui en fait le forfait le plus musclé pour voyager à l’étranger à moins de 20 euros et de loin.

Aujourd’hui, l’opérateur envoie un mail à tous les abonnés à son offre pour les informer qu’il les “suit à l’étranger” et qu’ils peuvent “partir en vacances sans se retourner”. Au-delà de la data mobile, l’opérateur rappelle que les appels, SMS et MMS sont illimités depuis l’Europe, les DOM, le Canada, les USA, l’Australie, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, et Israël.

Pour les voyageurs non abonnés qui souhaiteraient partir un mois dans l’une de ces destinations, Free Mobile propose à la manière des cartes prépayés, de disposer du forfait Free Mobile avec une validité de 1 mois. Toutefois cette possibilité n’est pas laissée lors d’une souscription en ligne mais n’est accessible que depuis les bornes automatiques. Ainsi, pour 29,99€ (10€ de carte SIM et 19,99€ de forfait) ou 25,99€ pour les abonnés Freebox, vous pouvez partir tranquille en vacances à l’étranger tout en profitant d’internet, voire des communications gratuites pour une partie des pays.

DOM Guadeloupe,Martinique, Mayotte, Réunion Europe Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède Destinations hors Europe Guernesey, Jersey, Biélorussie, Ile de Man, Monténégro, Russie, Serbie, Suisse Ukraine Afrique Afrique du Sud, Algérie, Tunisie Amérique Argentine, Brésil, Canada, Etats-Unis, Mexique Asie Arménie, Chine Géorgie, Inde,

Israël, Malaisie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Pakistan, Thaïlande, Turquie Océanie Australie, Nouvelle-Zélande

