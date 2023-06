La Fondation Free lance un nouvel appel à projets autour de l’inclusion numérique et de la transition écologique

L’association entend soutenir de nouvelles initiatives portées par des acteurs de l’économie sociale et solidaire agissant en France.

De nouveaux projets seront bientôt ajoutés aux quelques 300 initiatives déjà soutenues par l’association fondée par Free en 2006. La Fondation d’entreprise a en effet lancé hier un nouvel appel à projets sur la thématique “le numérique accélérateur d’impact”. Les organismes sans but lucratif et d’intérêt général peuvent ainsi soumettre leur dossier jusqu’au 31 août 2023 à minuit.

L’association explique le numérique “permet de résoudre des problèmes complexes, de créer de nouvelles opportunités économiques, de faciliter l’accès à l’information et de favoriser la collaboration à grande échelle. Dans cette optique, le numérique est devenu un véritable levier pour le développement durable et la transformation sociale. “Le thème choisi fait écho à la volonté de la fondation de “soutenir des projets, en lien avec le numérique, qui répondent à des enjeux sociétaux portant sur les problématiques d’inclusion économique et de transition écologique dans les territoires. Les initiatives soutenues devront utiliser le numérique comme levier d’action. ”

Les projets pourront bénéficier de 15 000€ chacun au maximum. Quelques précisions sont apportées par la fondation : elle n’étudiera pas les dossiers concernant des projets individuels, sans rapport avec le thème énoncé ou des voyages scolaires. Il faudra que les structures candidates soient enregistrées en France et avoir au minimum deux ans d’existence et le projet devra se dérouler dans l’une des villes concernées par cet appel. La candidature peut être réalisée sur cette page. Enfin, voici les documents nécessaires pour une souscription.

Si la structure qui dépose le dossier est une association, il vous faut fournir :

• La présentation détaillée du projet

• Les statuts de l’organisation

• La copie de l’inscription au Journal Officiel

• Le dernier rapport d’activités

• Un RIB

Si la structure qui dépose le dossier est une organisation à but non lucratif, il vous faut fournir :

• La présentation détaillée du projet

• Le budget du projet

• Le dernier rapport d’activités (s’il existe)

• Un document avec la liste des membres de la gouvernance

• Un RIB

Le dernier appel à projet de la Fondation concernait les initiatives de médiations culturelles numériques au service du lien social en quartier prioritaire.

