Laurent Joffrin exprime sa colère envers Pascal Praud lors d’un débat tendu sur CNews

Ce vendredi matin, l’ancien dirigeant de “Libération” a vivement réagi à une déclaration de Pascal Praud lors de l’émission “L’heure des pros” sur CNews.

Une ambiance tendue a régné sur le plateau de CNews ce vendredi matin lors de l’émission “L’heure des pros“. Pascal Praud et ses chroniqueurs ont abordé l’horrible attaque survenue la veille à Annecy, qui a causé de graves blessures, en particulier chez les enfants. Pendant l’émission, Laurent Joffrin s’est agacé à plusieurs reprises face aux interventions du présentateur. Suite aux propos de Pascal Praud mentionnant que le suspect recevait 400 euros de la part de l’État, l’ancien dirigeant de “Libération” est intervenu pour exprimer son désaccord : “Vous êtes scandalisé par le fait que les réfugiés touchent 400 et quelques euros“. “Ce n’est pas ce que j’ai dit“, réagit le présentateur. “Si ! C’est ce que vous avez dit ! Vous avez dit : ‘C’est incroyable ! Cet assassin a été payé’. C’est ça que vous avez dit ! Encore fallait-il savoir que c’était un assassin… Pourquoi il y a cette subvention assez modeste ? C’est pour aider les vrais réfugiés“, rétorque le chroniqueur.

“J’ai dit que les fichiers ne se croisent pas ! Non, mais Laurent, on va arrêter de parler, parce que c’est insupportable !“, lance Pascal Praud. “”C’est insupportable parce que je ne suis pas d’accord avec vous ! Si vous trouvez que les gens qui ne sont pas d’accord avec vous sont insupportables, il ne faut pas les inviter !“, répond Laurent Joffrin. “Mais il y a six personnes autour de la table qui vous diront que je n’ai jamais dit ça !“, poursuit l’animateur. “Vous ne l’avez pas dit ?! Vous ne l’avez pas dit ?!“, répète l’éditorialiste. “C’est incroyable que cet homme-là, dans sa situation, réfugié en Suède, touche 400 euros en France“, a insisté le Pascal Praud.

Quelques minutes plus tard, Pascal Praud a réagi avec indignation aux propos tenus par Laurent Joffrin sur le plateau : “C’est incroyable. Je vais essayer de garder mon calme. Vous ne mesurez pas ce que vous dites et les conséquences de ce que vous dites ! Il y a des enfants qui ont juste failli mourir hier !“. “C’est honteux de dire ça ! Quand on n’est pas d’accord avec vous, on est un assassin ! Ça, c’est honteux de dire ça ! ‘Moi, je suis pour qu’on tue les enfants’. C’est ça que vous voulez dire !“, s’est énervé le chroniqueur. “Vous dites simplement que ‘les délais sont trop longs’. C’est tout ce que vous retenez ?“, a continué le présentateur. “Personne ne pouvez pas s’attendre à ce qu’il s’attaque à des enfants ! Les délais sont trop longs pour tout le monde !“, a répondu Laurent Joffrin. “”C’est tout ce que vous retenez ?! Vous dites ‘oui, les délais sont trop longs’, c’est sidérant ! Votre aveuglement est sidérant !“, conclut Pascal Praud.

Source : Pure Médias

