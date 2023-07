Jean-Baptiste Boursier dit adieux à BFMTV

Jean-Baptiste Boursier clôture son parcours à BFMTVSD avec des adieux touchants à ses collègues, prêt à rejoindre LCI dès septembre.

Jean-Baptiste Boursier dit au revoir à BFMTV lors de sa dernière apparition avant son départ pour LCI, marquant ainsi la vague de transferts du mercato télé de fin de saison 2022-2023. Dans une émouvante conclusion de l’émission de débat en plateau “BFMTVSD“, il adresse un dernier message poignant aux téléspectateurs, fixant l’objectif de la caméra. « Je vais vous dire un mot parce que merci pour votre présence, il s’agissait de ma dernière émission ce soir sur BFMTV », a averti le journaliste, avant de commencer. « Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais permettez-moi juste de remercier du fond du cœur la rédaction de BFMTV, celle de RMC Sport avec laquelle j’ai passé des moments incroyables. Tous les gens que vous n’avez jamais vu, mais qui sont dans les régies, sur le terrain, qui nous préparent les voyages, qui nous aident à tourner, qui bossent d’arrache-pied évidemment. J’ai une pensée particulière pour ceux qui m’ont accompagné physiquement depuis quelques années maintenant. Vous allez tous beaucoup me manquer. Une pensée particulière pour Hervé, merci mille fois. Bel été et à bientôt ! Ciao », s’est exprimé Jean-Baptiste Boursier.

Après avoir rejoint la chaîne dirigée par Marc-Olivier Fogiel en 2011, le journaliste a occupé un rôle central dans les rendez-vous d’information en soirée. Il a ensuite pris les commandes de l’émission de débat nocturne intitulée « Le soir BFM» l’année suivante, puis a été le visage des programmes dédiés au football lors de l’Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2018. Après avoir fait des détours par RMC Story, France 3 et RMC Sport, il est revenu sur BFMTV de 2020 à 2023. Il s’est vu confier la présentation de “BFMTVSD“, émission diffusée le vendredi de 19 h à 20 h 30, ainsi que les samedis et dimanches de 18 h à 20 h. Il a également animé l’émission politique dominicale “BFM Politique” en remplacement d’Apolline de Malherbe. Les téléspectateurs et téléspectatrices auront rapidement l’occasion de retrouver le journaliste de 40 ans. Ainsi, après avoir décidé de quitter BFMTV, il a été choisi comme nouveau visage de la matinale de LCI à la rentrée. Cette annonce a été faite par le groupe TF1 dans un communiqué transmis à la presse fin mai. « Nous n’avions rien de plus à lui proposer », avait confié, à l’époque, un cadre de BFMTV à puremedias.com. Il prendra la succession de Stefan Etcheverry, un autre ancien visage de BFM TV qui avait aussi quitté la chaîne du groupe Altice pour présenter la matinale de la chaîne d’information du groupe TF1 en 2021.

Du côté de BFMTV, Benjamin Duhamel sera le remplaçant de Jean-Baptiste Boursier à la présentation de “BFM Politique” et de la tranche horaire de 18 h à 20 h le dimanche. Quant à la case occupée par “BFMTVSD” les vendredis et samedis, Ashley Chevalier a été choisie pour lui succéder.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox