“Les 12 coups de midi” : Un candidat exprime ses regrets et admet avoir manqué de reconnaissance envers Jean-Luc Reichmann

Samedi soir, lors de la diffusion d’un prime spécial du jeu présenté par Jean-Luc Reichmann sur TF1, un ancien participant a pris le temps, en début d’après-midi, de présenter des excuses sincères et de reconnaître ses erreurs passées.

Lors du treizième anniversaire des “12 coups de midi“, émission animée quotidiennement par Jean-Luc Reichmann, un moment d’excuses a pris place. Samedi, le jeu a débuté par un combat des maîtres, réunissant sur le plateau d’anciens gagnants emblématiques. Une pré-sélection minutieuse avait été réalisée tout au long de la semaine en vue du prime inédit qui allait suivre le soir même. Les “Maîtres de midi” se sont affrontés dans une ultime manche avant la soirée événementielle. Lors de cette occasion spéciale, Jean-Luc Reichmann a tenu à adresser quelques mots aux anciens champions, en particulier à Madjid. En 2011, ce candidat avait participé à sept émissions et avait remporté la somme de 57 660 euros. “Il ne faut pas l’oublier Madjid, on a vécu plein de belles choses ensemble“, a débuté l’animateur. Entouré d’autres participants, dont Paul El Kharrat, l’ancien gagnant s’est montré humble dans sa réponse.

“Je ne suis rien à côté d’eux. Moi, contrairement à eux, j’ai été assez ingrat envers vous. J’en profite d’ailleurs pour m’excuser“, a lancé Paul El Kharrat. Un peu déconcerté par les paroles de son interlocuteur, l’animateur l’a encouragé à donner plus de détails dans son expression. “Je me suis vu plus beau que le programme. Alors je suis allé dans toutes les émissions. Je me sentais fort. On me disait que j’étais beau, super. La seule qui compte vraiment, et je m’en suis rendu compte là, c’est celle-ci“, a ajouté le joueur. Ce discours a profondément ému et “fait super plaisir” à Jean-Luc Reichmann. En tant que philosophe et non rancunier, l’emblématique présentateur des “12 coups de midi” a tenu à lui adresser une réponse. “Cela fait partie de la vie. Nous sommes toujours là et on essaiera d’être là le plus longtemps possible. Mais nous, on ne t’a jamais fermé les portes“, s’est exprimé l’homme. Ces paroles ont été rapidement confirmées par Madjid, qui a réitéré le fait que c’était bel et bien “lui qui avait tourné le dos”.

Cette sincérité a été très appréciée sur le plateau. Avant de s’enlacer, l’animateur a salué le courage du candidat. “Il faut l’avouer à un moment donné, tu es parti ailleurs, tu as voulu faire d’autres choses et tu es revenu à la maison“, a conclu l’animateur avec le sourire. Ce moment touchant est venu ponctuer la soirée de manière émouvante. Ce prime des “12 coups de midi” a séduit les téléspectateurs. En effet, l’émission à attiré près de 2,94 millions de téléspectateurs, ce qui représente une part d’audience de 19,4%.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox