Charles Consigny craque en direct des “Grandes gueules” sur RMC Story

Ce matin, lors d’un échange avec Etienne Liebig, celui qui officie en tant qu’avocat et chroniqueur dans l’émission “Les grandes gueules“, Charles Consigny, a fini par s’emporter.

En fin d’émission des “Grandes gueules” sur RMC et RMC Story, Alain Marschall a animé un débat sur l’impact de l’intelligence artificielle sur les emplois. Cependant, les propos d’Etienne Liebig ont agacé Charles Consigny, qui s’est finalement emporté et a insulté son interlocuteur. “Aujourd’hui, il y a une révolution dans le monde du travail. Il y a des tas d’économistes, et pas que des gauchistes, qui pensent que la remise en cause du temps de travail et le travail partagé est l’avenir. (Avec l’intelligence artificielle) nous n’aurons pas tous du travail. Les avocats, dans dix ans, il n’y en aura peut-être plus du tout ! Il faudra penser autrement“, commence Etienne Liebig. Ce à quoi l’avocat a répondu : “Ça, c’est la vieille lune de la gauche. Benoît Hamon le disait déjà“. “Quel est le rapport entre l’intelligence artificielle et la gauche ?“, a alors répliquer son interlocuteur. “Mais il y aura toujours des besoins… J’ai été serveur et j’ai été content d’être serveur. Il faut se bouger un peu le cul dans ce pays ! C’est une réalité !“, a poursuivit le chroniqueur. “C’est vraiment un truc de bourgeois, ça !“, a relancé l’autre “Grande gueule“.

La prononciation d’une phrase a suscité l’énervement de Charles Consigny : “Mais je t’emmerde !!! Je t’emmerde Etienne ! Si je me suis cassé le cul à faire des études de droit pour ne plus être serveur, c’était ma liberté. Tu n’avais qu’à te casser le cul si tu n’es pas content !“. “Il y en a marre de cette haine des bourgeois ! S’ils te font chier à devenir cadres supérieurs, chefs d’entreprise, avocats, médecins, architectes… Ils se sont fait chier pour ça ! Ils n’ont pas besoin qu’un type anthropologue et éducateur vienne leur prendre 75% de leurs revenus pour payer le revenu universel à des branleurs qui t’expliquent qu’il n’y a plus besoin de boulot à cause de l’intelligence artificielle !“, a répliqué le chroniqueur, furieux.

Source : Pure Médias

