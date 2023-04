Patrick Sébastien critique sévèrement Yann Barthès et son émission “Quotidien”

Alors qu’il s’apprête à co-animer un prime avec son “vieux pote” Cyril Hanouna sur C8, Patrick Sébastien se montre très critique envers le talk-show de TMC, contrairement à son ami qu’il encense.

Dans une récente interview accordée à “Télépro“, Patrick Sébastien s’est montré une nouvelle fois franc et direct. L’animateur et humoriste n’a pas hésité à exprimer son opinion négative sur le paysage audiovisuel français. Dans une récente interview, Patrick Sébastien a une nouvelle fois pris pour cible l’émission “Quotidien” de Yann Barthès, qu’il qualifie de “dictature intellectuelle“. Selon lui, l’équipe de l’émission ne tolère pas les opinions divergentes et caricature les personnes issues du peuple. Ce n’est pas la première fois que l’animateur exprime son mécontentement envers “Quotidien“. En effet, lors d’une interview accordée à “Yahoo !” en juin 2020, il avait déjà critiqué la manière dont l’émission dépeint les gens du peuple.

Patrick Sébastien se montre beaucoup plus élogieux lorsqu’il parle de Cyril Hanouna, son “vieux pote” avec qui il co-anime un prime exceptionnel sur C8 intitulé “C’est génial, c’est que de l’amour“. Cette collaboration avec le groupe Canal+ s’ajoute à deux autres programmes que l’animateur présente sur la même chaîne : “Patrick Sébastien, découvreur de talents“, qui retrace le parcours des artistes qu’il a découverts au cours de sa longue carrière, et “Les Pépites de Sébastien“, qui propose un zapping des meilleurs moments de ses émissions. En ce qui concerne “Touche pas à mon poste“, Patrick Sébastien déclare “ne pas être d’accord avec tout“. “Il y a des choses qui sont bas de plafond, il y a des abrutis qui viennent sur le plateau, chez Cyril Hanouna tu as de tout…“, selon lui. Il estime, tout de même, que Cyril Hanouna est “un vrai animateur. Il est très arrogant, il a des couilles“. Ce compliment devrait sûrement faire plaisir à son “vieux pote“.

