Lenni-Kim révèle la vérité sur sa lutte contre la dépression

Lors de son passage dans l’émission “Ça commence aujourd’hui” présentée par Faustine Bollaert, le célèbre chanteur québécois révélé dans “The Voice Kids” et “Danse avec les stars” s’est ouvert pendant de longues minutes sur son combat contre la dépression.

En 2015, la France faisait la connaissance de Lenni-Kim, l’adolescent québécois âgé de seulement 14 ans qui avait brillamment émergé dans l’équipe de Patrick Fiori dans l’émission “The Voice Kids” sur TF1. Quelques années plus tard, toujours sur la chaîne française, le jeune artiste a ébloui le jury et les fans de “Danse avec les Stars” avec la danseuse Marie Denigot. Cette performance les avait emmenés jusqu’à la finale, où ils ont été devancés par Agustin Galiana. Après avoir fait une apparition dans la série à succès “Demain nous appartient” et prêté sa voix à la bande-son du dessin animé “Miraculous“, le chanteur avait mystérieusement disparu de la scène publique.

Lors de cette interview, le jeune homme, aujourd’hui âgé de 21 ans, a courageusement partagé son expérience personnelle en révélant avoir surmonté une dépression. “Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J’ai vécu une dépression. C’est vraiment drôle de parler de ça vu que j’en ai jamais vraiment parlé. Il y avait comme un épuisement émotionnel, une fatigue, beaucoup de choses que j’avais à vivre aussi dans ma vie personnelle que j’avais jamais vraiment pu vivre auparavant parce que que j’étais tout le temps en train de bosser. Mais il y avait des gens qui étaient dans mon entourage qui m’épuisaient aussi beaucoup émotionnellement puis au niveau du boulot alors il y avait ça aussi qui rentrait en ligne de jeu mais le public en tant que tel, c’est pas ça qui m’a épuisé“, s’est exprimé le chanteur, affirmant s’en être sorti grâce au sport et à une thérapie.

“Je reçois beaucoup de messages de soutien suite à mon interview“

En plus de sa lutte contre la dépression, Lenni-Kim a également évoqué son parcours dans l’émission “Danse avec les stars“. Bien qu’il ait affiché un sourire radieux sur TF1, le jeune chanteur a confié en coulisses avoir connu des moments difficiles. “J’étais en pleine crise existentielle, je venais d’avoir 16 ans, je me demandais ou est-ce que j’étais, qu’est-ce que je faisais. En même temps, j’avais toujours voulu faire ce métier, danser, chanter, jouer, mais une fois que tu es dans le feu de l’action… J’étais un peu perdu. Je n’allais pas tout le temps très bien. J’avais tout le temps ce sourire. Par moment, c’était véritable, mais des fois, c’était très forcé. Des fois j’allais derrière, aux toilettes, je me mettais à pleurer beaucoup beaucoup puis je ressortais avec ce sourire parce que j’étais connu pour ce sourire. Des fois quand ça ne va pas on se force à faire semblant mais j’allais pas bien du tout“, a conclu le jeune talent.

Le lendemain de sa participation à l’émission “Ça commence aujourd’hui“, Lenni-Kim a exprimé sa gratitude envers ses fans sur Twitter. Dans un message touchant, le chanteur a remercié le public pour son soutien après avoir partagé son combat contre la dépression à la télévision : “Je reçois beaucoup de messages de soutien suite à mon interview. Je veux juste clarifier que ma dépression est bien fini et que maintenant je vais très bien“.

Je reçois beaucoup de messages de soutien suite à mon interview sur « Ça commence aujourd’hui »… Je veux juste clarifier que ma dépression est bien fini et que maintenant je vais très bien. Voilàà ily ❤️ — Lenni Kim (@LenniKim) April 17, 2023

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox