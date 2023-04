Fin d’une époque : Nikos Aliagas annonce son départ d’une émission emblématique de TF1

En raison de sa forte demande sur les chaînes du groupe TF1 pour la prochaine saison, Nikos Aliagas devra faire des choix difficiles.

Depuis son arrivée sur TF1 en 2001 pour animer “Star Academy“, Nikos Aliagas est devenu au fil des années un présentateur phare de la chaîne pour les grands divertissements. En 2007, il a formé un duo avec Sandrine Quétier pour animer “50 Minutes Inside“, un magazine dédié à l’actualité people. Après le départ de sa co-animatrice en décembre 2017, Nikos a poursuivi seul sur le plateau de l’émission. Cependant, après une longue période de réflexion, il a annoncé mardi à “Puremedias” que cette saison serait sa dernière en tant que présentateur de l’émission. “En accord avec mes patrons, j’ai décidé d’arrêter car ma prochaine saison va être chargée avec les nouvelles saisons de ‘Star Academy’ et de ‘The Voice’. ’50 Minutes Inside’ est l’émission que je présente depuis le plus longtemps dans ma carrière. C’est une grande partie de ma vie. Je me dis qu’il faut savoir passer la main et le faire quand je peux le faire“, a confié l’animateur de 53 ans.

Désormais, Nikos Aliagas a exprimé son souhait de se concentrer sur les émissions régulières du samedi soir ainsi que sur les soirées événementielles telles que la cérémonie des NRJ Music Awards et le concert de la Fête de la Musique, y compris l’émission spéciale “La chanson de l’année“. “Je ne quitte pas ’50 Minutes Inside’ sur une quelconque note d’amertume, je pars avec joie. Je me suis souvent demandé si les gens avaient envie de me voir tout le temps. Il y a d’autres animateurs“, souligne l’homme de 53 ans. Selon l’animateur, le magazine devrait continuer d’exister même après son départ, bien qu’il ne souhaite pas révéler qui sera son successeur. Toutefois, il a exprimé l’opinion qu’avoir une femme à la tête du programme pourrait être une option intéressante. Hélène Mannarino, qui a déjà remplacé Alessandra Sublet à la présentation de “C’est Canteloup“, est une candidate potentielle pour ce poste.

Source : TV Mag Le Figaro

