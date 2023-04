“Sept à huit” : Ahmed Sylla prend la parole sur sa sexualité

Dans un prochain film intitulé “Notre tout petit petit mariage“, Ahmed Sylla jouera aux côtés de Camille Lou et sera bientôt au cinéma. En prévision de cet événement, il est à l’honneur cette semaine en tant que portrait de la semaine dans l’émission dominicale présentée par Audrey Crespo-Mara.

Le dernier film de Frédéric Quiring, intitulé “Un tout petit petit mariage” sortira en salles le 26 avril et mettra en vedette Ahmed Sylla, partageant l’affiche avec Camille Lou. À cette occasion, Audrey Crespo-Mara, qui a l’habitude de présenter des portraits de célébrités dans l’émission “Sept à huit“, a invité le comédien à répondre à ses questions ce dimanche. Lors de l’entrevue, Ahmed Sylla discute de divers sujets tels que ses racines sénégalaises, sa fierté d’être français et aborde également sa sexualité. “Vous jouez incroyablement bien les femmes“, commence la journaliste. “Ça, je sais Audrey parce que c’est quelque chose que j’aime faire“, répond alors le comédien avec une imitation féminine et les jambes croisés accompagné d’un jeu de regard. Après un moment de rire, il répond plus sérieusement : “En fait, je ne me pose tellement pas de question sur ma sexualité que j’ai rien besoin de refouler. Je sais que je suis hétéro, je sais que j’aime les femmes“.

Au premier regard, on comprend ce que ceux qui l’ont croisé disent de lui. Il rentre immédiatement dans le cœur des gens. Et puis, il sait jouer une incroyable palette de personnages… 📺 Ce soir, @Ahmed_Sylla est “Le Portrait de la Semaine” d’@audrey_crespo à 19h30 sur @TF1. pic.twitter.com/nXt90Wjj9k — Sept à Huit (@7a8) April 16, 2023

Le fait que cette personne soit à l’aise en jouant des rôles féminins et en assumant sa féminité a suscité des interrogations à son sujet. “Ça peut être très bizarre, même pour mes parents. Au début c’était très bizarre. Est-ce qu’il essaie de nous faire passer un message ? Est-ce qu’il veut nous dire quelque chose ? Je sais que beaucoup de personnes se sont posé la question, mais non“, a conclut l’humoriste avant de s’exprimer sur son imitation de Nicolas Sarkozy dans la vidéo qui l’a fait connaître du grand public.

Source : TV Mag Le Figaro

