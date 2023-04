Soneeeeel contre-attaque : sa réponse à la chronique de “Quotidien”

Après avoir été le sujet de la chronique “L’influencé” de Nicolas Fresco le vendredi 14 avril, la célèbre créatrice Tiktok “Soneeeeel” a finalement exprimé son désarroi dans une réponse diffusée dimanche soir.

Dans sa chronique du vendredi 14 avril, Nicolas Fresco a mis en lumière la créatrice TikTok “Soneeeeel“, dont les courtes vidéos dispensant des conseils en bonnes manières ont conquis une communauté de 600 000 abonnés. Selon l’avis du chroniqueur, elle a été perçue comme “de la haute“, “ceux qui sont plus château en Touraine que villa à Dubaï” puis a plaisanté sur sa “formation d’élégance option mépris“. Les paroles du chroniqueur ont clairement affecté la créatrice qui a répondu avec sérieux dans une vidéo postée sur TikTok le dimanche soir. “Il est temps de parler de la chronique de ‘Quotidien’ qui a cherché à m’humilier. Déjà, le contexte, parce qu’il ne faut pas oublier quand même que je suis humaine, j’ai peut-être 650.000 abonnés mais je reste un humain. Au début je me suis dit, ‘cool’, après j’ai regardé, et en fait, c’était une chronique humiliante. On a cherché clairement à m’humilier. Ils ont bien réussi leur coup“, s’est-t-elle exprimé.

Par la suite, la créatrice a établi une analogie entre sa situation et le harcèlement scolaire. “Tu sais quand quelqu’un à l’école cherche à t’humilier devant toute la classe. Imagine qu’il s’agisse d’un journaliste à la TV, un JT, à 20H, qui cherche à t’humilier devant toute la France“, a-t-elle ajouté avant de reproché à Nicolas Fresco d’avoir déformé ses vidéos et diffusé de “nombreux mensonges” à son sujet. Initialement, elle avait prévu de ne pas réagir à la séquence afin de ne pas lui donner de visibilité : “Ils (‘Quotidien’) gagnent de l’argent sur la haine qu’ils diffusent, et moi je ne veux pas ça“. Finalement, elle considère que la chronique était un échec, car en plus de comporter “des choses fausses“, elle n’a suscité aucun rire. Désormais, elle souhaite que Nicolas Fresco “dégage“.

Il s’est récemment retrouvé dans une situation délicate, lorsque sa chronique consacrée aux influenceuses Polska et Tootatis a été qualifiée de “misogyne“. Quelques jours après la “polémique“, il a réagi de manière sobre, en annonçant qu’il reprendrait bientôt son style habituel empreint de second degré. Cependant, il semblerait que les choses n’aient toujours pas été oubliées.

Source : Pure Médias

