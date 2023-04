Bilal Hassani annonce avoir porté plainte dans “Quotidien” après avoir été menacé de mort dans une attaque à l’acide

Suite à des pressions et menaces de groupuscules d’extrême droite, Bilal Hassani a été contraint d’annuler son concert à Metz la semaine dernière.

Près d’une semaine après l’annulation de son concert à Metz suite à la pression de groupes d’extrême droite, Bilal Hassani s’est confié sur son expérience mardi soir dans l’émission “Quotidien“, affirmant avoir été très effrayé. Accompagné de sa mère Amina Frühauf, également son agent, il a exposé les raisons qui l’ont poussé à renoncer ainsi que les suites de cette affaire. L’alerte sur un “projet d’attentat” visant la prestation de Bilal Hassani dans une église désacralisée est venue d’un article de “StreetPress“, qui a rapidement inquiété son entourage. Les extraits de conversations rapportés dans l’article, tels que “Je sais aussi fabriquer des bombes, des cocktails molotovs, des projectiles de fou et des grenades” ou “on peut attaquer le PD à l’acide“, ont poussé le chanteur à annuler sa tournée, tant pour sa sécurité que celle de son public. Le lendemain, le procureur de Metz a ouvert une enquête contre X.

🔴 @iambilalhassani annonce déposer plusieurs plaintes, suite à un déferlement de menaces sur les réseaux sociaux, et notamment d’attentat, qui ont obligé le chanteur à annuler un concert prévu à Metz.#Quotidien pic.twitter.com/Ihq0WPyzbh — Quotidien (@Qofficiel) April 11, 2023

“Nous, on a porté plainte contre Aurora, c’est un mouvement d’extrême droite. Contre également Civitas et un groupement qui s’appelle ‘discussion natio Metz’. C’est ces derniers qui ont tenu des propos menaçants et qui ont voulu mener des actions violentes le jour du concert. Et également contre plusieurs personnes qui ont utilisé Twitter pour inciter à la haine et à la violence“, a annoncé la mère du chanteur, sur le plateau de “Quotidien“. Après l’annonce de l’annulation de sa prestation, Bilal Hassani avait participé à l’émission “C à vous” la semaine dernière. Ému, il avait révélé se sentir “un tout petit peu fatigué” par le harcèlement qu’il subit depuis plusieurs années, notamment à caractère homophobe. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, s’est montrée très préoccupée pour l’artiste mercredi 5 avril, exprimant ses craintes face aux “menaces et attaques” qui le ciblent.

Source : Pure Médias

