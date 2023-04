Cyril Hanouna critique publiquement les animateurs de “Quotidien” et de “C à vous”

Lorsque Laurent Ruquier a pris la parole pour discuter de son émission, le présentateur de “Touche pas à mon poste” en a profité pour exprimer son point de vue sur ses “adversaires” dans les autres talk-shows de la même tranche horaire à la télévision française.

Dans une interview accordée au “Journal Du Dimanche” le dimanche 9 avril, Laurent Ruquier a évoqué l’affaire Palmade et a également donné son avis sur l’émission de Cyril Hanouna diffusée sur C8. Le présentateur de “Touche pas à mon poste” a réagi à ces propos en soulignant que Laurent Ruquier avait affirmé qu'”il se passe souvent des choses chez Hanouna. Ce qu’on lui reproche aujourd’hui, on le reprochait déjà à Dechavanne à l’époque de ‘Ciel mon mardi’. Hanouna s’est inspiré des émissions de bande comme on a tout essayé ou celles de Christine Bravo, mais il a su créer son propre modèle“. En outre, Cyril Hanouna a annoncé son intention de continuer à animer les «Grosses Têtes» sur RTL jusqu’en 2027.

Les déclarations de Laurent Ruquier ont renforcé la position défensive de Cyril Hanouna sur le sujet en question. “Il est en train de dire qu’il n’y a pas de quoi chier une pendule, avec tous les donneurs de leçons, les pisse-froid là. Qu’ils aillent parler de la langue du Dalaï-Lama“, lance Cyril Hanouna. Des pics visant directement “Quotidien“, l’émission de Yann Barthès.

Léa Salamé, Baba, son compagnon… Les confidences cash de Laurent Ruquier ! #TPMP pic.twitter.com/7FA1j4Mbrv — TPMP (@TPMP) April 11, 2023

“Je suis comme Ibrahimovic, je dis tout je n’en ai rien à foutre“

Cyril Hanouna a, ensuite, comparé Laurent Ruquier à Léa Salamé en soulignant leur aptitude à prendre des positions tranchées dans leurs émissions respectives. “On va clore le débat. ‘Quelle époque !‘ ça marche bien mais Ruquier c’était Ruquier. Quand il y avait ‘On est pas couché’ tout le monde en parlait le lendemain. J’aime beaucoup ‘Quelle époque !‘ mais qui en parle. On ne parle que d’un talk et je le dis franchement, on ne parle que d’un talk c’est TPMP. Laurent Ruquier on lui a demandé ce qu’il pensait des autres talks ? Non. Donc voilà. Je le dis et je le redis, je n’ai aucun problème à le dire. Je suis comme Ibrahimovic, je dis tout je n’en ai rien à foutre. Dans dix ans ou dans vingt ans, crois-moi on ne se rappellera ni de l’animateur de ‘Quotidien’ ni de l’animateur de ‘C à vous’ mais on se reparlera de ‘TPMP’. On se rappellera de vous“, conclut l’animateur de C8.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox