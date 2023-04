“Cette séquence nous a fait énormément de peine”, Bruce Toussaint s’exprime sur les propos de Ragnar le Breton

Lors de sa participation à l’émission “Quelle époque !” sur France 2 en octobre dernier, Ragnar le Breton avait exprimé son désaccord quant au rôle néfaste joué par BFMTV. Bruce Toussaint, travaillant pour la chaîne, s’est exprimé.

Lors de l’édition de “Quelle époque !” diffusée samedi soir, Léa Salamé a accueilli Nawell Madani pour discuter de sa série “Jusqu’ici tout va bien“, récemment sortie sur Netflix. Dans cette création qu’elle a écrite, produite et réalisée, l’humoriste endosse le rôle de Fara, une journaliste devenue présentatrice sur une chaîne d’information en continu, dont le frère est activement recherché pour avoir causé un accident impliquant un policier en transportant une cargaison de cocaïne. “Vous parlez de quelle chaîne d’info ?“, demande la présentatrice. “C’est une fiction, je me suis un peu éclatée. Mais comme quoi des fois la réalité rattrape la fiction. Pendant le tournage, on essayait de mettre l’actu sur le prompteur et là, je suis sur les réseaux sociaux et je vois : ‘La pénurie d’huile à cause du ramadan’. Si je l’avais vraiment écrit, on m’aurait dit : ‘Nawell t’exagère !’“, a alors répondu Nawell Madani.

Nawell Madani a abordé la question du racisme au sein de certaines chaînes dans sa fiction. “On préfère la voiture qui brûle au jeu qui réussit. C’est des journalistes qui me l’ont dit“, continue la comédienne. Bruce Toussaint en a profité pour évoquer “une séquence devenue virale“, assis à ses côtés. En octobre dernier, Ragnar le Breton avait exprimé sa critique envers “certains médias, pas tous“, dénonçant le “rôle dévastateur dans les relations humaines” qu’ils peuvent jouer lors de son passage dans la même émission. L’humoriste avait pris l’exemple de sa grand-mère “qui est en Bretagne et qui n’a pas accès à certaines connaissances ou certaines choses qui peuvent se passer par exemple sur Paris. Elle regarde BFMTV, elle devient raciste. C’est une réalité, c’est vrai !“.

🗣️ “On ne se satisfait pas du tout d’imaginer que des gens puissent penser qu’en regardant @BFMTV ils vont voter RN” déplore @Bruce_Toussaint en référence au témoignage de Ragnar le Breton il y a quelques semaines sur notre plateau 📺 #QuelleEpoque @France2tv @LeaSalame pic.twitter.com/LRnWDQEQVD — Quelle Époque ! (@QuelleEpoqueOff) April 8, 2023

“Vous ne pouvez pas savoir comme cette séquence nous a fait énormément de peine“, s’est exprimé Bruce Toussaint. Le journaliste de BFMTV était présent pour faire la promotion de son livre intitulé “Heureusement, elle n’a pas souffert” (Éd. Stock), dans lequel il raconte le décès de sa mère, victime d’une crise cardiaque sur un trottoir a continué : “Je me dis qu’on en est responsable, sûrement, parce que s’il le dit il ne l’a pas inventé, même si c’est un humoriste. Mais c’est dommage parce qu’on essaye quand même de faire en sorte de se différencier d’autres chaînes d’info et entendre ça… Il n’y a pas de quoi chialer mais je me suis dit : ‘Mince, on a encore beaucoup de boulot'”. Bruce Toussaint a travaillé pendant une longue période pour Canal+ et Itélé, ainsi que pour France Télévisions. Depuis septembre 2018, il est présentateur sur la chaîne d’information du groupe Altice Média.

“Je vous jure qu’on essaye de faire en sorte… Moi, je ne prends pas à la légère ce que dit Nawell sur les voitures qui brûlent, je l’entends et on essaye de faire en sorte que ça aille mieux. Il y a du boulot encore mais croyez-moi, on ne se satisfait pas du tout d’imaginer que des gens puissent penser qu’en regardant toute la journée BFMTV, ils vont voter quoique ce soit d’ailleurs. Ce n’est pas le but du jeu. C’est une rédac’, c’est 300 journalistes qui sont mobilisés…“, conclut-il.

🗣️ “On ne se satisfait pas du tout d’imaginer que des gens puissent penser qu’en regardant @BFMTV ils vont voter RN” déplore @Bruce_Toussaint en référence au témoignage de Ragnar le Breton il y a quelques semaines sur notre plateau 📺 #QuelleEpoque @France2tv @LeaSalame pic.twitter.com/LRnWDQEQVD — Quelle Époque ! (@QuelleEpoqueOff) April 8, 2023

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox