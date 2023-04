Des émotions fortes en perspective : les premières images des battles 2023 de “The Voice” révèlent une Zazie bouleversée

TF1 a offert aux téléspectateurs une bande-annonce prometteuse des battles de la 12ème saison de “The Voice” à l’issue du dernier prime des auditions à l’aveugle de 2023.

“Attention, la semaine prochaine c’est de l’inédit total. Les battles nouvelle génération”, promet Nikos Aliagas dans un teaser alléchant pour “The Voice“. La première partie de la saison 12 du célèbre télé-crochet s’est achevée samedi soir sur TF1 après sept primes d’auditions à l’aveugle. Maintenant, les coachs Vianney, Bigflo et Oli, Amel Bent et Zazie vont entraîner leurs 14 ou 15 talents dans une phase emblématique de la compétition : les battles. Cette année, l’épreuve va subir une refonte complète pour offrir une expérience encore plus sensationnelle. “Chers coachs, vous allez vivre les battles de l’intérieur“, révèle, également, Nikos Aliagas dans les premières images dévoilées par TF1. Le suspense est à son comble pour la 12ème saison de “The Voice” ! . Cette année, la phase des battles a été profondément transformée, comme l’expliquait Pascal Guix, directeur adjoint en charge des divertissements chez ITV Studios France. Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir visuellement de nombreuses évolutions qui vont changer le format des battles, apportant une tension et une émotion inédites à l’émission. Dans cette bande-annonce des battles, les téléspectateurs peuvent observer les coachs exprimer leur admiration sans borne pour leurs talents respectifs.

“Vous avez tout déchiré. Vous avez grave assuré“, commentent Bigflo et Oli. “Il y a une voix extraordinaire parmi les plus belles que j’ai eu la chance d’écouter depuis que je fais ‘The Voice'”, ajoute Zazie et Vianney continue : “Chanter à ce niveau-là, c’est rarissime“. Dans ce teaser de la compétition musicale, les fans peuvent apprécier les coachs qui sont visiblement émus par l’évolution de la compétition. Les larmes aux yeux, Zazie, Amel Bent, Vianney et Bigflo et Oli expriment leurs émotions à tour de rôle. Mais ce n’est pas tout. Dans les dernières secondes de la vidéo, un événement inattendu se produit, annonçant “une exception dans l’histoire de ‘The Voice’“, comme le précise Nikos Aliagas. “Qu’est-ce qui se passe ? On n’est pas du tout au courant ?“, lance Oli avant que l’animateur ne réponde “Ça, on ne l’a jamais vécu“. “Excusez-moi c’est France-Argentine mon cardio, je ne vais pas tenir. Y’a trop de rebondissements“, termine Oli.



Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox