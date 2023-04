Échanges tendu entre Éric Zemmour et Laurent Joffrin dans “L’heure des pros” de Pascal Praud

Ce mercredi 5 avril, Éric Zemmour était l’invité de Pascal Praud dans “L’heure des pros” et s’est écharpé avec Laurent Joffrin.

Éric Zemmour, président de Reconquête et candidat à l’élection présidentielle de 2022, a été invité sur CNews pour promouvoir son livre “Je n’ai pas dit mon dernier mot“. Ce mercredi 5 avril 2023, il a bénéficié d’une importante exposition dans “L’heure des pros“, l’émission matinale de la chaîne Canal+. Eugénie Bastié, sa collègue de journal au “Figaro“, ainsi que Éric Naulleau, son ancien co-animateur de “On n’est pas couché” sur France 2 et présentateur d’un talk sur Paris Première, étaient également présents. Le tapis rouge leur a été déroulé pour une émission très attendue. Éric Zemmour a remporté l’approbation de l’auditoire lorsqu’il a partagé sa définition du journaliste en tant que “quelqu’un qui lit les autres journalistes“. Pascal Praud a applaudi cette déclaration, la qualifiant de “tellement vraie“. En revanche, Laurent Joffrin, ancien directeur de “Libération” et actuel leader du mouvement Engageons-nous, s’est retrouvé isolé et a eu du mal à contester les propos d’Éric Zemmour.

“Ce n’est pas vrai du tout ! J’ai suffisamment de reporters dans ma rédaction qui vont sur le terrain pour dire que ce n’est pas vrai (…) Certains ont même perdu la vie en raison de cela (…) C’est même insultant“, a-t-il répliqué. Éric Zemmour a répondu en disant : “Ne mélangez pas tout. Ai-je dit que les reporters ne vont pas sur le terrain ? Non, pas du tout (…) Je dis simplement que sur le sujet du Covid, comme sur l’Ukraine, du ‘Figaro’ à ‘L’Humanité’ en passant par ‘Le Monde’ et ‘Libération’, ils écrivent tous exactement la même chose (parce qu’ils se copient les uns les autres)“. Laurent Joffrin a tenté de répondre, mais a été interrompu par Éric Zemmour. “Je croyais que vous deviez vous taire“, a-t-il lancé. “Dans ce cas, je préfère partir“, a menacé de quitter le plateau l’homme politique de gauche.

“Franchement, Laurent, là j’arrête !“

Quelques instants plus tard, Pascal Praud s’agaça : “Franchement, Laurent, là j’arrête ! Si vous continuez à jouer votre numéro, moi, je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas sympa, donc s’il vous plaît, pas de numéro !” Laurent Joffrin s’interrogea : “Mais quel numéro ?“. Éric Zemmour enchaîna : “Si vous m’interrompez, c’est un numéro“. “Exactement, c’est inacceptable“, acquiesça Pascal Praud, donnant la parole à Éric Zemmour. “Je suis intéressé par votre analyse“, dit-il en se tournant vers l’ancien partenaire de Christine Kelly dans “Face à l’info“. Laurent Joffrin ironisa : “Il est vrai qu’on n’entend jamais l’analyse de Zemmour“. Pascal Praud soupira : “Franchement, c’est pas bien, vous me piégez là ! Vous riez, mais c’est pas bien“. Laurent Joffrin eut le mot de la fin : “Je ris parce que vous êtes un peu comique, excusez-moi“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox