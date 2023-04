Samuel Étienne répond à Alain Duhamel qui ne regarde pas d’émission politiques sur Twitch “par hygiène”

Samuel Étienne a répondu aux propos d’Alain Duhamel sur les streamer Twitch dans “Quotidien” sur TMC.

Ce lundi 3 avril, l’émission “Quotidien” diffusée sur TMC avait invité Michou, un célèbre YouTubeur, pour parler de son récent passage sur Twitch. Au cours de l’émission, Yann Barthès avait également interrogé le journaliste Alain Duhamel pour savoir s’il était au courant des “shows politiques qui cartonnent sur Twitch“. L’essayiste avait admis connaître leur existence mais avait déclaré qu’il ne les regardait pas. Interrogé sur la raison, Duhamel avait répondu simplement “pour une question d’hygiène“, une réponse surprenante pour un éditorialiste politique travaillant pour la chaîne BFMTV, qui a connu des controverses. La réponse peu aimable d’Alain Duhamel a créé un malaise chez Michou et Yann Barthès, mais a été étonnamment saluée par le public, provoquant même des applaudissements.

Le présentateur a défendu les streamers de Twitch en répliquant “Ils sont biens !“, tandis qu’Alain Duhamel a admis qu’il demandait un petit résumé quand quelque chose se produisait sur Twitch, car il n’était pas familier avec la plateforme. Cependant, cette réponse n’a pas apaisé les internautes et les stars de Twitch, qui ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux. Samuel Étienne, célèbre animateur de télévision et de Twitch, a tweeté : “Pensez-vous qu’Alain Duhamel : A) Méprise réellement le travail des streamers B) N’a aucune idée de ce qu’est Twitch C) A voulu faire une blague pour se faire applaudir par un public qui ne comprend rien non plus“. Jean Massiet, streamer politique sur Twitch, a également réagi avec ironie en postant une photo de douche et en écrivant : “Hé les streamers de Twitch, c’est quoi ça ? Les autres ne disent rien“. Samuel Étienne a répondu avec autant de sarcasme : “Je n’en ai absolument aucune idée“. Cette histoire d'”hygiène” risque de rester gravée dans les mémoires des stars de Twitch.

A votre avis, est-ce-qu’Alain Duhamel :

A) Méprise réellement le travail des streamers

B) N’a en réalité aucune idée de ce qu’est Twitch

C) A voulu faire un bon mot pour se faire applaudir par un public qui n’y comprend rien non plus https://t.co/ApFmE9X4pC — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) April 4, 2023

Je n’en ai strictement aucune idée https://t.co/434S1GBmBk — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) April 5, 2023

Source : Télé 7 Jours

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox