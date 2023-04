“Quotidien” : le youtubeur Michou se confie sur les critiques et la tristesse engendrée

Ce lundi, Michou était l’invité de Yann Barthès dans son émission, “Quotidien“, sur TMC. Le youtubeur s’est exprimé sur les critiques nombreuses qui l’ont blessé.

Ce lundi, Yann Barthès recevait le vidéaste, Michou, dans son émission, “Quotidien“, sur TMC. Avec pas loin de 9 millions d’abonnés sur YouTube , le streamer s’est exprimé sur les nombreuses critiques auxquelles il a dû faire face. “Je me suis pas mal remis en question par rapport à ça parce qu’il y avait des périodes où j’étais un peu triste. Tu vois tout le monde qui donne de son mieux, qui fait des trucs de fou… C’est beaucoup dans la comparaison. Mais au final, en y réfléchissant, ça ne sert à rien“, a commenté le vidéaste. Il a ensuite poursuivit : “Ça vient aussi de ce qu’on peut lire sur les réseaux. Évidemment, quand je sors une vidéo, ce que je regarde en premier, ce sont les retours. Mais j’essaye de m’éloigner de ça, de ne pas passer ma journée à lire ce qui peut se dire sur Twitter ou Tiktok. C’est à cause de ça qu’après tu as l’impression que tout le monde te déteste“.

Source : Télé 7 Jours

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox