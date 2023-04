Échange tendu entre Apolline de Malherbe et Alexis Corbière sur BFMTV

Ce matin, sur BFMTV et RMC, le parlementaire de la France insoumise Alexis Corbière a été interviewé par Apolline de Malherbe. Cependant, il s’est agacé des questions posées par la journaliste, notamment sur le refus de son mouvement politique d’échanger avec la Première ministre Elisabeth Borne au sujet de la réforme des retraites et des mouvements sociaux en France. “Alors, vous, vous parlez avec personne ?“, a commencé la journaliste. “Je parle avec vous déjà ! On fait de la politique ! C’est plus intéressant que parler avec madame Borne“, a-t-il répondu. “Enfin, avec moi, vous n’allez pas changer les choses. C’est quand même pas mal de faire changer les choses“, a ajouté Apolline de Malherbe. La député de la Nupes a ajouté : “Par respect pour madame Borne. Elle invite des groupes pour élargir sa majorité. Je ne vais pas lui faire perdre du temps. Je suis défavorable avec ce gouvernement. Admettez qu’on a encore le droit de s’opposer dans ce pays. Est-ce que c’est encore autorisé ?! Sans être immédiatement diabolisé ?“. “Est-ce que ce n’est pas mieux à un moment de se parler ? C’est bien de se parler“, a rétorqué la présentatrice. “Nous, nous parlons au Parlement. A l’Assemblée nationale !“, a répondu l’homme politique. “Enfin, ça crie beaucoup… Ça parle un peu, ça crie beaucoup…“, a lancé la journaliste. “Et ça interdit de voter comme ça utilise le 49.3…“, a continuer Alexis Corbière.

“Ne mélangez pas deux choses“

“Mais, à cette réunion avec Elisabeth Borne, tout le monde y va sauf vous“, a relancé Apolline de Malherbe. “Ne dites pas ça ! Personne ne va à la rencontre de madame Borne dans le cadre qu’elle a proposé. D’accord ?“, a rétorqué Alexis Corbière. “Ça, j’ai bien compris. Ils ont dit ‘On ira et on parlera de ce dont on veut parler’“, continue-t-elle. “Ne mélangez pas deux choses ! N’embrouillez pas ceux qui nous regardent !“, coupe le député. “J’embrouille personne. Vous savez très bien“, répond la présentatrice. “Si ! Ce que vous voulez sous-entendre, c’est inverser la discussion et dire que ceux qui ne veulent pas parler, ce sont les Insoumis“, relance-t-il. “Bah dites-moi ceux qui n’y sont pas !“, demande Apolline de Malherbe. “Les communistes n’y vont pas“, lance alors Alexis Corbière. “Les communistes vont à l’Elysée. Ils ne seront pas dans leur bureau“, insiste l’animatrice. “Vous savez par qui ils seront reçus ? Par un gendarme ! Ce n’est même pas respectueux. Le président de la République n’est même pas là. D’accord ?!“, a rétorqué la débuté de la Nupes. “Mais vous voulez y aller initialement !“, a lancé Apolline de Malherbe. “Non, mais on perd du temps et vous inversez les termes de la discussion“, s’est exprimé, avec colère, Alexis Corbière avant d’être recadré par la journaliste.

