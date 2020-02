Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les abonnés Freebox plutôt gâtés, cadeaux, promos, arrivée d’un replay, interface Canal flambant neuve etc…

Attendue depuis de nombreuses années, la nouvelle interface Canal arrive progressivement sur les Freebox Delta, One, Révolution et Mini 4K. La refonte est totale, avec un nouveau menu pour un accès facilité aux fonctions clés comme le Live, les contenus à la demande, vos vidéos etc, mais aussi un nouveau portail à la demande et pour Canal VOD. Découvrez la en images…