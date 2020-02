Free Mobile: le nouveau Samsung Galaxy A71 fait son entrée dans la boutique en ligne

L’opérateur a mis à jour sa boutique en ligne et propose dorénavant le Samsung Galaxy A71, un smartphone milieu de gamme.

Son petit frère, le Galaxy A51 est arrivé dans la boutique il y a quelques semaines, c’est au tour du Galaxy A71 d’être proposé sur le site de Free. Il est disponible en deux coloris (noir ou blanc) et avec 128Go de stockage. Pour l’acquérir, comptez 479€ au comptant, il est également disponible en paiement en 4 fois sans frais, pour une première mensualité de 122€ puis trois fois 119€ sans frais.

Le modèle, annoncé en décembre dernier par le géant Sud-Coréen propose ainsi, entre autres, 6Go de RAM ainsi qu’un chipset Snapdragon 730, un écran 6,7 pouces (AMOLED et en Full HD+),un capteur photo principal de 64 Mégapixels, une batterie 4 500 mAh et une charge filaire en 25 Watts. A noter que son stockage est extensible jusqu’à 512Go et qu’il est également compatible avec la bande-fréquence 700MHz, chère aux Freenautes. Pour avoir sa fiche technique complète, voir ci-dessous.