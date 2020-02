Les offres fibre de Free désormais disponibles dans une nouvelle zone AMII de SFR

Free continue de lancer ses offres fibre progressivement en zone AMII de SFR. Des adresses Freebox sont éligibles dans un nouveau département : l’Essonne.

Bonne nouvelle pour les abonnés concernés, Free ouvre certaines communes sur le réseau en co-financement opéré par SFR, en zones moyennement denses, en Essonne. Des abonnés Freebox sont désormais éligibles dans le département de l’Essonne, notamment à Brétigny-sur-Orge nous informe un abonné. Mais pas seulement, les communes de Bondoufle et Lisses sont également concernées selon nos propres constatations.

Fruit de la signature en mars 2019 d’un contrat d’accès dans la zone AMII de SFR sur les mêmes principes que celui conclu avec Orange, les offres fibre de Free se démocratisent un peu plus dans les zones moyennement denses opérées par l’opérateur au carré rouge. Après des ouvertures notamment en banlieue de Toulouse Nantes et Orléans, ou encore à la Rochelle et son agglomération, Free a commencé ces derniers mois à lancer ses offres FTTH dans les Alpes Maritimes, dans le Pas-de-Calais, mais aussi aussi en Ile-de-France (Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise) ou encore plus récemment dans les Bouches-du-Rhône.

Voici les communes situées en zone AMII SFR dans le département de l’Essonne. A termes, l’intégralité des foyers de cette zone sera éligible aux offres fibre de Free.

Bièvres

Bondoufle

Brétigny-sur-Orge

Corbeil-Essonnes

Courcouronnes

Draveil

Étampes

Étiolles

Fleury-Mérogis

Juvisy-sur-Orge

Le Coudray-Montceaux

Leuville-sur-Orge

Lisses

Montgeron

Morsang-sur-Orge

Morsang-sur-Seine

Paray-Vieille-Poste

Sainte-Geneviève-des-Bois

Saint-Germain-lès-Corbeil

Saint-Pierre-du-Perray

Saintry-sur-Seine

Savigny-sur-Orge

Soisy-sur-Seine

Tigery

Vigneux-sur-Seine

Villabé

Villemoisson-sur-Orge

Viry-Châtillon

Wissous

Pour découvrir toutes les zones moyennement denses opérées par SFR concernées les pré-ouvertures commerciales de Free sur la fibre, notre confrère Busyspider a réalisé une carte qui évolue au fur et à mesure des annonces.

Merci à David !