Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : Samsung présente ses nouveaux smartphones haut de gamme, voici les prix pour la France

Samsung vient d’officialiser les nouveaux représentants de sa famille Galaxy S. Voici donc les smartphones Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, ainsi que leurs prix pour la France, où la disponibilité interviendra le 13 mars prochain.

Samsung offre des successeurs aux Galaxy S10e, S10 et S10+ de début 2019 avec les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra dévoilés dans le cadre d’un événement Unpacked.

Au niveau des caractéristiques, on trouve un chipset Exynos 990 (sur le marché français, d’autres auront le Snapdragon 865) et une batterie à la capacité généreuse comprise entre 4 000 et 5 000 mAh, ainsi qu’un écran AMOLED avec une diagonale comprise entre 6,2 et 6,9 pouces dans une définition QHD+ et poinçonnée pour accueillir le capteur photo frontal.

En parlant de photo justement, le Galaxy S20 a un triple capteur 12 + 48 + 12 Mégapixels. Le Galaxy S20+ ajoute un quatrième capteur 0,3 Mégapixels de type TOF, tandis que le Galaxy S20+ Ultra propose un quadruple capteur 108 + 12 + 48 + 0,3 Mégapixels. Toujours côté photo, les Galaxy S20 et Galaxy S20+ ont un capteur frontal 10 Mégapixels, et le S20 Ulta un capteur 40 Mégapixels.

Pour les trois smartphones, on a une charge rapide en filaire (25 ou 45 Watts), une charge sans-fil (15 Watts) et une capacité de charge inversée (9 Watts). C’est le S20 Ultra qui profite de la charge filaire en 45 Watts.

Le constructeur sud-coréen a indiqué une disponibilité française à partir du 13 mars, avec un choix parmi quatre coloris Cosmic Gray, Comic Black, Cloud Blue et Cloud Pink. D’après les prix révélés, il faut compter entre 909 et 1 559 euros, en fonction du modèle (S20, S20+ ou S20 Ultra), de la connectivité (4G/5G) et de la capacité de stockage (128/512 Go, avec une possibilité d’extension MicroSD). Notez que le S20 Ultra ne se décline qu’en version 5G. Samsung fournira évidemment une interface One UI avec comme socle Android 10.