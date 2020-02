Freebox Mini 4K : MyCanal fait un retour en arrière sur Android TV, concernant les chaînes en 1080p

MyCanal a lancé depuis la semaine dernière dans chaîne en 1080p, mais il effectue un retour en arrière sur Android TV, suite à un bug

La semaine dernière, myCanal a enfin lancé la diffusion en 1080p sur plusieurs chaînes en live, à savoir National Geo, Eurosport, Ocs City, Cstar, ainsi que plusieurs autres aujourd’hui. Mais Canal annonce que suite à un bug détecté sur la version Android TV de myCanal, disponible notamment sur la Freebox Mini 4K, l’application a été downgradée. Toutefois, le problème ne devrait être que temporaire puisqu’il est annoncé un correctif d’ici 2 à 3 jours. Cela ne concerne pas la version Android sur smartphone et tablette.

Nous avons constaté un défaut sur certaines Box Android TV. Le bug a été identifié, mais le correctif va prendre 2-3 jours. En attendons, nous faisons un retour en arrière sur Android TV, mais les nouvelles chaînes déployées en 1080p restent accessibles sur Android.

😉 INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) February 11, 2020

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).

Vous pouvez télécharger myCanal gratuitement sur le Play Store ou directement depuis le Play Store de la Freebox Mini 4K