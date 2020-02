MyCanal ajoute toute une série de nouvelles chaînes en 1080p, y compris via la Freebox Mini 4K

MyCanal l’avait annoncé, il allait ajouter progressivement d’autres chaînes en 1080p

La semaine dernière, myCanal a enfin lancé la diffusion en 1080p sur plusieurs chaînes en live, à savoir National Geo, Eurosport, Ocs City (diffuse en 5.1) et Cstar. Ces dernières sont également accessible en DASH, (format de diffusion sur internet utilisant des débits adaptatifs).

myCanal annonce aujourd’hui l’ajout d’autres chaînes en 1080, sur la version Android, donc également sur la Freebox Mini 4K, si vous avez installé myCanal. Il s’agit des chaînes suivantes :

FRANCE 2

W9

RMC SPORT 1

CANAL+ SPORT

C8 OCS

CINE+

COMEDIE+

GULLI

NRJ12

LIBIDO TV

EUROSPORT 2

PLANETE +

Quelles sont les conditions techniques pour accéder au 1080p ?

Avoir la version myCANAL 4.4.3

Avoir un débit supérieur à 5 Mb/s

Être sur une chaîne LIVE diffusant en 1080p

Avoir un équipement compatible Widevine Level 1 et de résolution 1920×1080 ou supérieure

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).

Vous pouvez télécharger myCanal gratuitement sur le Play Store ou directement depuis le Play Store de la Freebox Mini 4K