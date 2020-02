Xiaomi présentera son nouveau porte-étendard, le Xiaomi Mi 10 le 13 février prochain

Le fabricant chinois présentera les successeurs des Mi 9 dans deux jours, durant une conférence qui se tiendra en Chine, diffusée en streaming.

Le patron de Xiaomi, Lei Jun, a officialisé la tenue d’une conférence ce 13 février pour présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. La conférence se tiendra en Chine et se fera exclusivement en streaming, la presse n’ayant pas été invitée à cause de l’épidémie de Coronavirus qui sévit en dans le pays.

Si la présentation se fera en ligne, les membres de la presse pourront bien le prendre en main durant le MBW de Barcelone, le 23 février prochain. Le lancement pourrait avoir lieu le 18 février en Chine et début mars en Europe.

Concernant ces deux smartphones, les rumeurs font état d’un écran OLED de 6.5 pouces à rafraîchissement 90Hz et d’un chipset Snapdragon 865 ainsi que d’une connectivité 5G. On parle également d’une charge rapide de 65W pour la version Pro, une première chez le fabricant chinois. On attend également une batterie à 4500 mAh. Concernant la photo, on compte sur un quadruple capteur 64 Megapixels pour la version Mi 10 et 108 Megapixels pour la version Pro.

D’après Android Authority, le Mi 10 Pro serait vendu en chine pour environ 545$ dans sa version 12 Go de RAM et 128 Go de stockage et 588$ pour la version 256Go de stockage. Concernant le Mi 10 il serait vendu à partir de 444$. Cependant, d’après les informations de nos confrères de 01Net, les prix seraient beaucoup plus élevés en France, où Xiaomi pourrait profiter des problèmes de Huawei pour tirer son épingle du jeu. D’après eux, le prix des smartphones dépasserait les 800€. Le lancement en Europe n’a pas de date précise et pourrait être annoncé durant le MWC, où Xiaomi sera bien présent avec sa nouvelle gamme, pour un lancement plus global.

