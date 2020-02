Facebook : le réseau social donne ses chiffres pour la France

Facebook a indiqué compter 37 millions d’utilisateurs actifs en France. Un Français sur deux utiliserait ainsi régulièrement le géant américain des réseaux sociaux.

Lancé le 4 février 2004, Facebook a récemment soufflé sa seizième bougie. N’ayant cessé de monter en puissance, malgré les polémiques autour des données personnelles des utilisateurs et des fausses informations, le réseau social de Mark Zuckerbreg compte aujourd’hui 2,5 milliards d’utilisateurs à travers le monde.

Ce lundi, sur l’antenne d’Europe 1, Laurent Soly, directeur général de Facebook France, a donné le chiffre pour la France. Fin 2019, le réseau social comptait plus de 37 millions d’utilisateurs actifs en France. Ce qui veut dire qu’un Français sur deux l’utiliserait régulièrement. Le chiffre ne s’intéresse en effet qu’aux utilisateurs se connectant régulièrement pour consulter leur fil d’actualité ou interagir (publication d’une photo, d’un commentaire, d’un like ou d’un partage). En 2018, il était de 36 millions et a donc progressé d’un million sur un an.

L’interview a également été l’occasion de rappeler les efforts menés par le réseau social contre les fausses informations et la protection des données personnelles. Concernant le paiement des impôts en France, un autre dossier sensible, Laurent Soly a assuré la chose suivante : “Nous avons décidé en 2017 de changer notre système fiscal dans les principaux pays. Chaque euro de chiffre d’affaires perçu par les équipes françaises est déclaré et soumis à l’impôt sur les sociétés”.

Source : Europe 1