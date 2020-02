SFR propose désormais la fibre 2Gb/s partagés sur sa Box 8 et en augmente le prix

SFR a officialisé discrètement l’arrivée de la Fibre jusqu’à 2Gb/s , comme le propose Orange sur sa dernière Livebox 5.

L’opérateur suit ainsi l’opérateur historique en proposant cette nouvelle technologie. Avec une mise à jour de son site web, SFR révèle une nouveauté pour la nouvelle Box 8. En effet, il est désormais indiqué sur la page dédiée à la plus jeune des box de SFR qu’elle propose dorénavant la fibre en 2Gb/s partagés (soit 1Gb/s par équipement) et 500 Mb/s d’upload. On note également que toutes les offres fibre de SFR ont revu à la hausse leurs débits en upload, qui passe de 400 Mb/s à 500 Mb/s.

Pour en profiter, il faudra bien sûr être éligible, cependant, il y a un revers de la médaille. En effet, le tarif de la SFR Box 8 augmente, passant de 5€/mois à 7€/mois pour tous les clients, tant ADSL que fibre.

Ici par exemple, une souscription à une offre ADSL de SFR, avec la Box 8 et son nouveau prix