Free Mobile fait coup double sur un smartphone : baisse de prix + promo exceptionnelle

Free mobile vient de baisser fortement le prix du Huawei Nova 5T disponible dans sa boutique, en baissant le prix, et en ajoutant une nouvelle remise exceptionnelle.

Le smartphone est ainsi proposé à 399€ (contre 429€ auparavant). Il est également disponible en 4 fois sans frais, pour 102€ à la commande puis trois fois 99€, ou en 24 fois sans frais 207€ à la commande puis 8€ durant 24 mois 24 Il est proposé en deux coloris, Crush Blue et Noir en version 128Go. A cela s’ajoute une nouvelle remise exceptionnelle (la durée n’est pas précisée) de 70, ce qui porte ce smartphone au tarif final de 329€.

Il est équipé d’un processeur Kirin 980, de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, d’un capteur d’empreintes digitales sur la tranche, ainsi que d’une batterie de 3 750 mAh compatible avec une charge rapide 22,5 W. Le smartphone est muni d’un système de reconnaissance faciale, mais dépourvu de prise mini-jack 3,5 mm.

Pour en savoir plus sur les capacités de ce smartphone, voici la fiche technique :