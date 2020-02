Free va lancer de nouveaux sites d’assistance pour le mobile et la Freebox, et vous demande votre avis

Quels sites d’assistance Free souhaitez-vous ? Le cahier de doléances est ouvert

Free vient d’annoncer sur Twitter qu’il allait proposer une nouvelle version de ses sites d’assistance en ligne Freebox et mobile Free. Et pour ce faire, il indique vouloir prendre en compte l’avis des Freenautes. C’est ainsi que l’opérateur a mis en ligne un formulaire, qui vous prendra environ 2 minutes à remplir. Il vous sera demandé au travers de QCM ou de texte libre, d’indiquer votre expérience sur le site actuel de l’assistance, et sur ce qui vous a manqué que vous aimeriez ajouté le cas échéant. Vous pouvez y répondre en vous rendant à cette adresse.