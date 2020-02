Free Mobile : les abonnés ciblés par un phishing d’un autre temps

Les abonnés Free Mobile sont régulièrement les cibles des campagnes de phishing, avec parfois du bon vieux recyclage de la part de leurs auteurs. Voici en tout cas les quelques réflexes à adopter pour éviter de se faire avoir.

Un abonné Free Mobile a reçu un phishing l’invitant à cliquer sur un lien pour régulariser un impayé de 1,99 euro, au risque de voir sa ligne suspendue. La missive contient également un document “tarifs.pdf”.

Pourquoi pas, pourrait-on se dire dans un premier temps, au regard de la somme dérisoire. Sauf que la mise en forme un peu bancale met la puce à l’oreille. Tout comme ce lien “REGLER VOTRE FACTURE” un peu trop incitatif avec ses majuscules.

En cherchant avec un moteur de recherche la phrase “Votre abonnement fera l’objet d’une suspension complète suite à un défaut de paiement de 1.99 euro. Nous vous invitons à régulariser la situation avant” présente dans l’e-mail, on s’aperçoit que l’arnaque n’est pas nouvelle. En effet, nous vous en parlions déjà en… 2015. D’où, peut-être, le ton moqueur de l’internaute ayant reçu le phishing, lorsqu’il a relayé l’information : “Quand en 2020 tu sais toujours pas faire un Fake mail + phishing correct”.

En plus des réflexes qui consistent à regarder l’adresse d’expédition, l’adresse des liens dans le message, la cohérence du message et les fautes un peu trop nombreuses (et même piquantes pour les yeux), voici donc un autre réflexe à avoir en cas de doute : utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé par des sites tels qu’Univers Freebox.

En parlant justement de signalement, pensez à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux phishing que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS.

Merci @Steve