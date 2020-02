Free Center : l’opérateur annonce l’ouverture de sa 84e boutique, demain

Free poursuit l’ouverture de ses boutiques dans l’Hexagone. Son 84e Free Center ouvrira en effet demain en région Île-de-France.

Demain, l’opérateur de Xavier Niel va ouvrir sa 84e boutique à Villeneuve-La-Garenne, dans le département des Hauts-de-Seine. Rendez-vous plus précisément au centre commercial Qwartz. Si vous vous souvenez, l’annonce de l’arrivée de ce Free Center avait fait l’objet d’une énigme avec la formule du dioxyde de silicium (SiO2) affichée sur l’écran de la Freebox.

Free a récemment mis l’accélérateur en matière d’ouverture de boutiques, afin de mieux quadriller le territoire et enchaîne ainsi les annonces à ce sujet ces derniers temps. En fin d’année dernière, il a ainsi ouvert ses 80e, 81e, 82e et 83e Free Center à Antibes, Boulogne-Billancourt, Louvroil et Vineuil.

Plusieurs ouvertures sont attendues notamment à Ajaccio, Nice, et Evry, mais aussi à Montesson et Plaisir, deux villes dans les Yvelines ainsi qu’a Toulon. Sans oublier celle prévue à Bourges, dans le Cher en région Centre-Val de Loire.