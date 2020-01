Découvrez dans quelle ville Free ouvrira un prochain Free Center

Free ouvrira prochainement un nouveau Free Center dans la ville de Toulon.

Aussitôt postée, aussitôt trouvée. Free a lancé hier une nouvelle énigme sur Twitter visant à faire deviner la ville sur laquelle il a jeté son dévolu en vue d’y ouvrir “bientôt” un nouveau Free Center. En guise d’indice, une photo suggérant une ville côtière. Pour de nombreux internautes, pas de doute, il s’agit de la ville de Toulon et de sa grande rade. L’opérateur va donc inaugurer prochainement une nouvelle boutique dans le chef-lieu du département du Var. A noter qu’un Free Center est déjà présent non loin au centre commercial L’Avenue 83 à La Valette-du-Var.

Free a récemment mis l’accélérateur en matière d’ouverture de boutiques, afin de mieux quadriller le territoire et enchaîne les annonces à ce sujet ces derniers temps. En fin d’année dernière, il a ainsi ouvert ses 80e, 81e, 82e et 83e Free Center à Antibes, Boulogne-Billancourt, Louvroil et Vineuil. Plusieurs ouvertures sont attendues notamment à Ajaccio, Nice, et Evry, mais aussi à Montesson et Plaisir, deux villes dans les Yvelines. Sans oublier celle dans le centre-Commercial Qwartz, à Villeneuve-La-Garenne, dans les Hauts-de-Seine.