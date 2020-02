Clin d’oeil : Free a besoin d’amour pour la Saint-Valentin… au Sénégal

Clin d’oeil – Free sera t-il plus “communicatif” vendredi prochain en France ? En attendant de le savoir, la marque “Free” implantée depuis octobre au Sénégal aime mobiliser ses abonnés. Pour la Saint-Valentin, l’ex-Tigo (Xavier Niel) récompense les poètes en herbe. “Déclarez votre flamme à Free et l’auteur de la plus belle déclaration recevra un portrait réalisé et remis par Boubou Design personnellement”, a lancé hier l’opérateur sur son compte Twitter. Une annonce qui va sans nul doute provoquer une vague de messages d’amour envers Free sur l’oiseau bleu. A noter que Boubou Design est un artiste sénégalais très suivi sur les réseaux sociaux. Il peint avec tout ce qu’il trouve comme des gants de boxe, des haltères etc…

La balle est désormais dans le camp de Free dans l’hexagone. L’année dernière, l’opérateur s’est quelque peu reposé sur ses lauriers. En bon célibataire, Free a annoncé nonchalamment être libre pour la Saint-Valentin, “nous on est free”. Espérons qu’il ait trouvé l’amour cette année !