Réponse à l’énigme: découvrez la ville où un nouveau Free Center ouvrira bientôt ses portes

Hier Free a publié une nouvelle énigme sur Twitter pour deviner la future localisation d’un nouveau Free Center. Les internautes ont trouvé la réponse : une nouvelle boutique ouvrira à Bourges.

Une énigme qui n’a pas résisté bien longtemps aux connaissances des Freenautes. Le compte @Free_Center avait publié des motifs bariolés avec une mention “Bientôt le printemps…” sur son compte et très vite les internautes ont deviné quels étaient ces motifs. Il s’agit d’une partie de l’affiche de l’édition 2020 du printemps de Bourges, festival de musique fondé en 1977. Une nouvelle boutique Free ouvrira donc ses portes à Bourges, dans le Cher en région Centre-Val de Loire.

L’affiche complète du festival où l’on retrouve les motifs publiés par l’opérateur. L’image complète peut d’ailleurs être trouvée sur le site de l’événement.

Free a récemment mis l’accélérateur en matière d’ouverture de boutiques, afin de mieux quadriller le territoire et enchaîne les annonces à ce sujet ces derniers temps. En fin d’année dernière, il a ainsi ouvert ses 80e, 81e, 82e et 83e Free Center à Antibes, Boulogne-Billancourt, Louvroil et Vineuil. Plusieurs ouvertures sont attendues notamment à Ajaccio, Nice, et Evry, mais aussi à Montesson et Plaisir, deux villes dans les Yvelines ainsi qu’a Toulon. Sans oublier celle dans le centre-Commercial Qwartz, à Villeneuve-La-Garenne, dans les Hauts-de-Seine.