Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : Netflix se bonifie sur les Freebox, nouvelles chaînes, la version améliorée de la mini 4K désormais accessible à tous etc…

Netflix sur la Freebox : le service de SVOD propose une nouvelle option pour optimiser l’expérience utilisateur. Il est désormais possible de désactiver l’affichage automatique des bandes-annonces. Plus d’infos…

Free propose désormais à tous sur son site internet la nouvelle version de sa Freebox Mini 4K avec WiFi AC. Plus d’infos…

Youboox : fin de l’offre couplée chez Free mais prolongation gratuite pendant un mois pour les fans du service. Plus d’infos…

La boutique d’applications Play Store sur l’interface de la Freebox mini 4K évolue. Découvrez, en images, l’avant et l’après. Plus d’infos…

Free a officialisé le lancement de ses offres fibre sur le RIP Numérique 66 dans les Pyrénées-Orientales. Actuellement 1000 foyers sont éligibles. Plus d’infos…

Freebox TV : 2 nouvelles déclinaisons de BFM TV ont été lancées lundi dernier. Il s’agit de BFM Grand Lille et BFM Grand littoral, disponibles respectivement sur le canal 900 et 926. Plus d’infos…