Netflix sur la Freebox: le service de SVOD propose une nouvelle option pour optimiser l’expérience utilisateur

Netflix a mis en place un nouveau réglage pour ses utilisateurs, pour leur donner le choix concernant la lecture automatique des bandes-annonces sur son écran d’accueil.

Jusqu’à présent, les utilisateurs du service de SVOD ne pouvaient pas échapper au lancement de bande-annonces alors qu’ils naviguaient sur l’interface Netflix. Dès que vous passiez sur une série ou un film, une bande annonce se lançait automatiquement et lors d’un zapping rapide et cela pouvait agacer certains abonnés. Le géant américain a entendu les plaintes de ceux-ci et propose désormais la possibilité de désactiver le lancement automatique des bandes-annonces. Et cela fonctionne également sur les Freebox Révolution, Delta, One et mini 4K.

Pour ce faire, c’est assez simple. Il suffit de se rendre sur la version pour navigateur web de Netflix, puis d’aller dans l’onglet “gestion des profils” .

Une fois cela fait, cliquez sur votre profil, et un nouveau paramètre est alors apparu pour désactiver la “Lecture automatique des aperçus pendant la navigation sur tous les appareils.”. ll suffit de décocher cette case et lorsque vous vous rendrez sur votre profil, les bandes-annonces ne se lanceront plus automatiquement.

Le point positif étant que si votre moitié ou une autre personne partageant votre compte apprécie les bande annonces, elle peut continuer d’en profiter sur son propre profil. Netflix laisse le choix à ses utilisateurs. L’activation de ce paramètre est quasiment instantanée : une fois décochée, vous pouvez directement lancer l’application de votre Freebox et naviguer sans bande-annonce.