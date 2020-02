Auchan Telecom dégaine un forfait 30 Go à 3,99 euros par mois

Auchan Telecom propose un forfait mobile 30 Go à prix promotionnel. Il revient à 3,99 euros.

Jusqu’au 13 février, Auchan Telecom propose un forfait mobile à 3,99 euros par mois au lieu de 12 euros par mois. Le tarif promotionnel vaut pour les 6 premiers mois.

Sans engagement de durée, le forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 30 Go de data mobile depuis la France (débit réduit au-delà) en 3G ou 4G (selon la couverture disponible). Depuis l’Union européenne et les DOM, l’utilisateur dispose d’une enveloppe de 3 Go.