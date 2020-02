Netflix : le géant du streaming apporte une amélioration pour les utilisateurs les moins bien lotis

Le service de SVOD Netflix apporte une amélioration à ses utilisateurs sous Android.

Si vous utilisez Netflix principalement sur votre smartphone ou votre tablette tactile, voilà une amélioration annoncée par le géant du streaming vidéo qui pourrait vous intéresser. Elle concerne plus précisément les utilisateurs sous environnement Android. Sur son blog, Netflix a en effet annoncé l’usage de la norme de compression AV1, au lieu de la norme VP9. Le groupe américain indique avoir utilisé les travaux autour de la compression dav1d, utilisée par le lecteur multimédia VLC, et promet une compression 20 % plus performante.

Plus concrètement, côté utilisateurs, les contenus pèseront moins lourd, ce qui rendra les temps de téléchargement moins longs et les fichiers moins volumineux pour ceux qui récupèrent les vidéos en vue d’une consultation hors ligne. Bref, intéressant pour ceux n’ayant pas beaucoup de débit, pas beaucoup de data mobile avec leur forfait, pas beaucoup de place sur leur appareil ou combinant les trois paramètres à la fois.