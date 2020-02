La première pierre d’une nouvelle école 42 française est posée

Le réseau 42 Network continue de s’étendre, cette fois c’est une nouvelle enseigne en France qui va émerger, les travaux ont commencé à Angoulême.

Et de trois ! Après la première école à Paris, puis 101 à Lyon, une troisième école 42 est en train d’être construite à Angoulême, en région Nouvelle-Aquitaine. Les travaux ont officiellement commencé aujourd’hui, comme l’a officialisé le compte de 42. Il a même publié un nouveau rendu, présageant de l’aspect de cette nouvelle antenne du réseau 42 Network.

C’est tout un nouveau campus qui va être créé, mais en suivant la même philosophie que lors du lancement de 42 Paris par Xavier Niel en 2013. Une école sans classe ni professeur, sans limite d’âge et ouverte 24h / 24 et 7j / 7 et gratuite sans nécessité de diplôme. L’école de codage de Xavier Niel s’est également étendue à l’étranger, avec un projet de taille : ouvrir 11 nouveaux campus d’ici 2020. A la fin de l’année, 42 avait ouvert ses portes à Tokyo, et compte déjà des antennes dans une dizaine de pays dont l’espagne à Madrid, et le brésil à Sao Paulo.