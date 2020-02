Envoyer tous vos médias depuis votre mobile vers votre Freebox: BubbleUPnP se met à jour avec plusieurs correctifs et une nouveauté

Il existe plusieurs applications qui permettent d’envoyer ses contenus de son mobile sur sa Freebox. BubbleUPnP fait partie de celles-ci et c’est une des plus utilisées. Elle vient de se mettre à jour sur le Play Store en apportant une nouvelle fonctionnalité et plusieurs correctifs.

Cette mise à jour, estampillée 3.4.2, ajoute une nouvelle fonctionnalité pour l’import/export de fichiers, mais apporte également quelques corrections à l’expérience utilisateur :

Ajout de la possibilité d’exporter/importer les données de l’application (paramètres, playlists, annotations) depuis et vers un stockage local, ainsi que Google Drive. Il est dorénavant possible d’importer depuis une autre instance BubbleUPnP sur le réseau local

Correction du problème de lecture des contenus sur Google Drive

Correction des problèmes concernant la lecture de medias, qu’ils soient sur le réseau local ou dans le cloud sur ChromeOS

de nombreux autres correctifs et modifications

Pour rappel, BubbleUPnP vous permet d’accéder à vos médias depuis de nombreuses sources, et de les envoyer sur votre votre téléviseur via votre Freebox. Vous pouvez ainsi diffuser :

• les serveurs de médias UPnP/DLNA

• les médias stockés sur votre appareil Android

• les fournisseurs populaires de stockage dans le cloud

• les médias des autres applications en utilisant Partager/Envoyer comme : les navigateurs web, Youtube, les gestionnaires de fichiers…

• …et bien plus !

Pour utiliser BubbleUPnP, suivez la procédure suivante :

1- Télécharger BubbleUPnP sur son mobile Android, disponible gratuitement sur le Play Store

2- Au lancement de BubbleUPnP, cliquez sur l’icône Chromecast et sélectionner “Freebox Player” dans la rubrique “Sélectionné un lecteur”. Sauf intervention de l’utilisateur sur ce réglage, cette étape ne sera plus nécessaire pour un visionnage ultérieur.

3- Vous pouvez ensuite aller, par exemple, sur l’application YouTube sur votre mobile, choisir une vidéo et toucher les 3 points verticaux pour faire apparaître l’option “Partager”. Cela fonctionne avec toutes les application qui proposent la fonction “partager”

4- Toucher “Partager” et, dans la liste des applis qui apparaissent, choisir “BubbleUPnP”. C’est terminé : la vidéo se lance dans le Freebox player dans un délai de 20 secondes.