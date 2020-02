Totalement fibrés : Le meilleur opérateur selon l’ARCEP, du nouveau sur la Mini 4K, la Freebox V8 ce mois-ci, on y croit ou pas ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Cette semaine nous faisons vous présentons les résultats de l’ARCEP concernant les meilleurs opérateurs, Free, Bouygues, Orange ou SFR, sur l’assistance, la préférence des abonnés, ou ceux qui récoltent les plus de plaintes. On fait également le tour des nouveautés chez Free, et on débat sur la réalité de l’arrivée de la nouvelle Freebox V8 ce mois-ci . Et bien sur nous abordons toute l’actualité de Free et de télécoms, et vous proposons nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test, etc.

