Free officialise le lancement de ses offres fibre sur un RIP d’Altitude

Deux jours seulement après les premières détections, Free officialise le lancement de ses offres fibre sur le RIP Numérique 66 dans les Pyrénées-Orientales.

Seulement un an après le début des travaux, “l’offre Fibre Free devient accessible pour les habitants du département des Pyrénées – Orientales desservis par le Réseau d’Initiative Publique (RIP) THD66, dans le cadre du projet Très Haut Débit”, annonce ce matin l’opérateur. Dans le détail, sont dès à présent éligibles aux offres FTTH de Free, 1 000 logements sur les communes d’Argelès-sur-Mer, Céret et Saint-Cyprien. Toutes les communes prochainement déployées par ce réseau d’initiative publique soit 190 au total, pourront également souscrire un abonnement fibre chez l’opérateur.

Dans les Pyrénées-Orientales, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà accessibles sur plus de 82 000 logements déployés sur la zone AMII de Perpignan.

Le 9 mars 2018, le département a signé avec Altitude Infrastructure une délégation de service public du Réseau Numérique 66. Pour l’accompagner dans sa mission, Altitude Infrastructure a créé une société filiale THD 66 dont la mission est d’assurer la gestion et la commercialisation auprès des opérateurs ainsi que l’exploitation et la maintenance du réseau public. Pour rappel, Free et Altitude ont signé en juin 2018 un contrat cadre permettant à l’opérateur de lancer progressivement ses offres sur tous les RIP opérés par son partenaire.