“SMS du futur” : Bouygues Telecom signe avec Google et va intégrer le RCS

Bouygues annonce avoir choisi la solution de Google et de myElefant pour lancer le nouveau SMS.

La firme de Mountain View en a eu marre d’attendre les opérateurs et a lancé le RCS en France en juillet dernier via ses propres serveurs. Le “Rich Communications Services” est une technologie qui remplacera le SMS. Contrairement aux textos qui passent par le réseau GSM, le RCS utilise le réseau 4G afin de faire transiter les messages et permet l’envoi d’un large volume de données avec la possibilité d’inclure des photos, vidéos, des messages audio mais aussi des conversations de groupe par exemple.

Ce lancement en solo de Google dans l’hexagone a visiblement fait bouger les lignes, en tout cas chez Bouygues Telecom, en retrait jusqu’alors et ce même quand Orange et SFR ont lancé en 2015 “Joyn” un service truffé de fonctionnalités et basé sur le RCS , venant remplacer la gestion des SMS/MMS. Finalement, les deux opérateurs ont acté son arrêt définitif en 2017.

Lors d’un évènement consacré au RCS, organisé par la startup myElefant fin 2019 à Paris, Alexandre Gavina, responsable B2B Messaging chez Bouygues Telecom, a vendu la mèche. L’opérateur a signé avec Google pour le lancement du RCS. Selon l’opérateur de Martin Bouygues, 300 000 de ses clients utilisent dores et déjà cette technologie. Un déploiement plus étendu est imminent ou peut être déjà en cours, notamment sur les terminaux Samsung.

Bouygues Telecom prévoit de lancer “une véritable solution de gestion de compte au printemps 2020”, en partenariat myElefant, startup française spécialisée dans le messaging mobile récemment rachetée par la plateforme de communication cloud suédoise “Sinch”.

Source : myElefant via mobilemarketing.fr