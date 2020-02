Freebox TV : C’est parti pour les 2 nouvelles déclinaisons de BFM TV

Nous vous l’annoncions la semaine dernière, ce soir vient donc d’avoir lieu le lancement de 2 petites soeurs de BFM TV, à savoir BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.

Toutes deux sont accessibles gratuitement sur sur la TNT et sur les box des opérateurs. C’est donc le cas également sur les Freebox, respectivement sur les canaux 900 et 926. Ces chaînes remplacent Grand Lille TV et Grand Littoral TV, toutes deux rachetées par le Groupe Altice.

Dans le détail, BFM Grand Lille proposera l’actualité de la métropole lilloise (info, trafic, météo) aux 3.3 millions d’habitants de l’agglomération et des communes environnantes. BFM Grand Littoral quant à elle visera les habitants de la côte d’Opale et de l’intérieur des terres (Flandres, Audomarois). Les deux chaînes miseront sur des moyens techniques “innovants” selon BFM, avec une rédaction 100% MOJO (mobil journalism), le smartphone étant utilisé comme principal outil de tournage, les présentateurs seront autonomes en studio, la régie technique est enfin mutualisée à Paris..

BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral ont donc été inaugurées ce soir à 19h et vous pouvez découvrir le lancement de l’une d’elles ci dessous