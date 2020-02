Xavier Niel rachète “Les cahiers du cinéma” avec plusieurs autres investisseurs cinéphiles

Xavier Niel et d’autres investisseurs au secours de le revue mythique sur le cinéma d’auteur

En vente depuis l’année dernière, “Les cahiers du cinéma” viennent d’être rachetés .par une vingtaine d’investisseurs parmi lesquels Xavier Niel, mais aussi Marc Simoncini, Alain Weill, le patron de SFR, ou encore le fondateur du studio d’animation Xilam, rapportent Les Echos. Selon le journal économique, l’objectif de ces entrepreneurs est davantage le sauvetage de cette revue mythique née en 1951, que de réaliser une plus-value.

L’argent ainsi injecté par ces investisseurs cinéphiles va permettre le développement des cahiers du cinéma. Les Echos expliquent ainsi que la revue “doit se développer sur le numérique et se publier en anglais pour vendre davantage hors de France. Des diversifications également envisagées : dans l’édition avec un partenaire ; dans l’événementiel avec un festival « Les Cahiers » et des événements autour de marques ; dans le son avec des podcasts et dans l’éducation avec des masterclass “.