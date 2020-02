Free tease l’arrivée d’une nouvelle boutique avec une énigme haute en couleur

L’opérateur de Xavier Niel vient de publier une nouvelle énigme pour teaser l’ouverture d’un Free Center.

C’est dans l’habitude de l’opérateur de poster sur son compte Twitter @Free_Center une image énigmatique pour teaser l’arrivée d’une nouvelle boutique. Cette fois, pas de “Bientôt”, mais plutôt une ode au printemps avec des motifs bariolés. A vous de deviner où ouvrira cette nouvelle boutique !

Free a récemment mis l’accélérateur en matière d’ouverture de boutiques, afin de mieux quadriller le territoire et enchaîne les annonces à ce sujet ces derniers temps. En fin d’année dernière, il a ainsi ouvert ses 80e, 81e, 82e et 83e Free Center à Antibes, Boulogne-Billancourt, Louvroil et Vineuil. Plusieurs ouvertures sont attendues notamment à Ajaccio, Nice, et Evry, mais aussi à Montesson et Plaisir, deux villes dans les Yvelines ainsi qu’a Toulon. Sans oublier celle dans le centre-Commercial Qwartz, à Villeneuve-La-Garenne, dans les Hauts-de-Seine.